Довгий час українські православні та греко-католики відзначали церковні свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів. Однак ПЦУ та УГКЦ з 1 вересня перейшли на святкування за новим стилем. Тому церковний календар 2024 року зазнає змін. Читайте далі про головні свята у січні 2024 року.

Головні церковні свята у січні 2024 року за новим календарем

1 січня — Обрізання Господнє; святого Василя Великого;

6 січня — Хрещення Господнє, або Богоявлення;

12 січня — святої мучениці Тетяни;

30 січня — трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.

Новий православний церковний календар на січень 2024 року по днях