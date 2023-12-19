Церковний календар на січень 2024 року: головні свята [ Редагувати ]
Довгий час українські православні та греко-католики відзначали церковні свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів. Однак ПЦУ та УГКЦ з 1 вересня перейшли на святкування за новим стилем. Тому церковний календар 2024 року зазнає змін. Читайте далі про головні свята у січні 2024 року.
Головні церковні свята у січні 2024 року за новим календарем
- 1 січня — Обрізання Господнє; святого Василя Великого;
- 6 січня — Хрещення Господнє, або Богоявлення;
- 12 січня — святої мучениці Тетяни;
- 30 січня — трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.
Новий православний церковний календар на січень 2024 року по днях
- 1 січня — Обрізання Господнє; святого Василя Великого;
- 2 січня — передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського;
- 3 січня — святого пророка Малахія та святого мученика Гордія;
- 4 січня — собор 70-ти святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена;
- 5 січня — Хрещенський Святвечір;
- 6 січня — Хрещення Господнє, або Богоявлення;
- 7 січня — собор Святого Івана Хрестителя;
- 8 січня — преподобного Георгія;
- 9 січня — святого мученика Полієвкта;
- 10 січня — святителя Григорія Ніського; преподобного Маркіяна;
- 11 січня — преподобного Феодосія Великого;
- 12 січня — святої мучениці Тетяни;
- 13 січня — мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських;
- 14 січня — відання Богоявлення; святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни;
- 15 січня — преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника;
- 16 січня — поклоніння чесним веригам апостола Петра;
- 17 січня — преподобного Антонія Великого;
- 18 січня — святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських;
- 19 лютого — преподобного Макарія Великого, Єгипетського;
- 20 січня — преподобного Євтимія Великого;
- 21 січня — преподобного Максима-Сповідника;
- 22 січня — святого апостола Тимофія;
- 23 січня — священномучеників Климента і Агафангела;
- 24 січня — преподобної Ксенії Римлянки;
- 25 січня — святого Григорія Богослова;
- 26 січня — преподобних Ксенофонта і Марії;
- 27 січня — перенесення мощей святого Івана Золотоустого;
- 28 січня — преподобного Єфрема Сирійця;
- 29 січня — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;
- 30 січня — трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.
- 31 січня — святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії і дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.
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