19 грудня з міжнародного аеропорту "Бориспіль" вилетів цивільний літак Boing 777-300. Зліт відбувся близько 09:00 вранці.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.

"19 грудня 2023 року близько 9 ранку був виконаний технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300 з аеропорту "Бориспіль" (KBP) до аеропорту в Європі за запитом експлуатанта - української авіакомпанії Skyline Express. Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні, і, слід зазначити, без пасажирів чи вантажу на борту", - сказано у повідомленні.

Представники аеропорту зауважили, що після закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року літаки Skyline Express перебували на стоянці в аеропорту "Бориспіль", проходячи регулярне технічне обслуговування.

Також відомо, що це вже четвертий успішний вивіз повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" з початку повномасштабного вторгнення.

"Навіть при закритті повітряного простору, аеропорт "Бориспіль" залишається спрямованим на забезпечення операційної готовності та фінансової стійкості, зокрема щодо обслуговування інфраструктури та збереження сертифікації персоналу", - заявили у прес-службі.

Крім того, там було відзначено, що цей політ відіграє ключову роль у подальшому відновленні цивільних польотів в Україні під час воєнного стану. Переліт не лише сприяє випробуванню стратегії відновлення, але й є стратегічним кроком для українських авіакомпаній, допомагаючи їм зменшувати витрати та покращувати шанси виживання в ускладненому авіаційному середовищі.

Нагадаємо, у московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" оголосили план "Килим". Росіяни заявляють про роботу ППО.