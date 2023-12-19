Починаючи з 19 грудня, державний застосунок "Дія" отримав оновлений дизайн і ряд нових функцій.

Про це повідомив віце-прем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації нових послуг "Дія.Саміт", як повідомляє кореспондент УНІАН.

Це переосмислення всієї "Дії". За останні три роки з’явилось багато послух, які змусили нас переосмислити дизайн "Дії". Ми додали динамічний фон, зробили єдиний стиль для всіх документів в середині, збільшили фото на них, - заявив Федоров.

Він зазначив, що тепер у застосунку легко можна налаштовувати порядок документів та видаляти ті, які не використовуються. Крім того, послуги в застосунку тепер отримали нову назву - "сервіси", і мають оновлений дизайн.

У нас з’явилася стрічка. Це новий персоналізований розділ який завдяки певному алгоритму адаптується під ті потреби, які у вас на сьогодні є. Через те, що послуг та сервісів у застосунку стало дуже багато, кожен користувач відповідно до своїх потреб отримуватиме підбірку найбільш актуальних, - повідомив міністр.

Протестувати новий дизайн можна після оновлення застосунку.

Нагадаємо, у популярному серед українців месенджерів Telegram відзначається збільшення активності у створенні фейкових каналів, які намагаються імітувати представників українських бригад та батальйонів.