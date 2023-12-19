Одеський міжнародний кінофестиваль знову змінює своє місцезнаходження. 15-й кіноогляд відбудеться в Києві.

Про це повідомила прес-служба Одеського міжнародного кінофестивалю. За планами, Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в столиці з 12 по 20 липня наступного року.

У рік повномасштабного вторгнення росії в Україну Одеський кінофестиваль не проводили. Замість цього його події були перенесені за кордон: конкурсні програми відбулися в рамках Варшавського міжнародного кінофестивалю.

У поточному році з міркувань безпеки фестиваль проводили у Чернівцях. На території "батьківщини" фестивалю, в Одесі, відбулись лише покази спеціальних програм.

Минулий ОМКФ гостинно приймали Чернівці, які показали щире захоплення українською культурою та мистецтвом. Наступного року ми привеземо Одеський міжнародний кінофестиваль у Київ, де очікуємо не менш теплий прийом від столичних кіноманів і поціновувачів якісних глядацьких арт-фільмів, - заявила генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух.

Нагадаємо, американське видання Variety оприлюднило список найгірших фільмів 2023 року. По пʼять найгшірших фільмів відібрали двоє кінокритиків видання - Оуен Глейберман і Пітер Дебрюж.