Можливість безготівкової оплати проїзду тепер доступна в деяких маршрутках Києва. Це можна зробити через спеціальний мобільний застосунок під назвою "Термінал".

Про це повідомила пресслужба "ПриватБанку".

Безконтактні платежі на основі застосунку "Термінал" для громадського транспорту відкриті для всіх перевізників Києва та області. Ця послуга доступна на наступних маршрутах:

20 автобусах маршруту №368 Контрактова - Боярка

18 автобусах маршруту №820 Контрактова - Вишневе

10 автобусах маршруту №805 Вокзальна - Вишневе

Застосунок "Термінал" працює як на пристроях з операційною системою Android, так і на iPhone. Для використання цієї можливості використовується технологія Tap to Phone, яка недавно стала доступною в Україні.

Для здійснення оплати пасажиру потрібно відкрити застосунок на своєму телефоні, ввести суму проїзду та піднести пристрій до читача.

"Термінал" можуть використовувати не лише перевізники, а й інші підприємці та власники бізнесу. Відомо, що станом на жовтень 2023 року застосунком користуються вже понад 50 тисяч українських підприємців усіх сфер бізнесу.

Нагадаємо, у 2023 році Верховна Рада України затвердила закон, який передбачає додаткові виплати до пенсій для певних категорій громадян.