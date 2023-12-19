В понеділок, 18 грудня, "Жирона" здобула перемогу над "Алавесом" з рахунком 3:0 в рамках 17-го туру іспанської Ла Ліги.

Два м'ячі у цьому поєдинку забив український нападник Артем Довбик. Після закінчення гри головний тренер "біло-червоних" Мічел висловив свою оцінку важливості українського форварда для команди. Про це пише "УНІАН".

Справа в тому, що наші моменти дуже чіткі. Ми багато разів посилаємо м'яч туди і завжди маємо перевагу в атаках. Це важливіше, ніж якість самих ударів. Ми знали, що можемо зробити передачу вглиб для Довбика, щоб він підбіг, прийняв м'яч і створив шанс, - сказав Мічел на прес-конференції після матчу.

В поточному сезоні Артем Довбик взяв участь у 16 матчах за "Жирону" у рамках іспанського чемпіонату, забивши 10 голів і віддавши 5 гольових передач. Крім того, він взяв участь у одному матчі та зробив одну гольову передачу в Кубку Іспанії.

Після завершення 17 турів "Жирона" очолює турнірну таблицю Ла Ліги із 44 балами на рахунку.

У наступному турі іспанського чемпіонату футболу "Жирона" зіграє на виїзді проти "Бетіса" 21 грудня.

Нагадаємо, Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) провів жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/2024. Церемонія відбулася в Будинку європейського футболу у швейцарському Ньйоні. Перші матчі стадії 1/8 фіналу відбудуться 13, 14, 20 та 21 лютого 2024 року. Зустрічі у відповідь заплановані 5, 6, 12 і 13 березня.