14 громадян України, білорусі та росії були засуджені в Польщі за звинуваченням у шпигунстві на користь російських спецслужб.

Про це повідомляють польські ЗМІ RMF FM та Wiadomości.

Вирок був оголошений 19 грудня Окружним судом Любліна у справі щодо групи, яка виступала як частина російської шпигунської мережі в Польщі.

Усім фігурантам оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 130 розділ 1 Кримінального кодексу, тобто шпигунство, - сказав Ярослав Ковальський, суддя окружного суду в Любліні.

Розслідування цієї справи було завершено в листопаді, коли Люблінський відділ Національної прокуратури разом із Управлінням внутрішньої безпеки передали до суду обвинувальний акт стосовно 16 підозрюваних. Двох із них будуть розглядати окремо.

Нагадаємо, у Варшаві прокуратура взяла під варту кандидата в депутати Сенату від ультраправої "Конфедерації" Яцека Ч. за його заявою про замінування Сейму.