У Польщі засудили 14 учасників шпигунської мережі, яка працювала на росію [ Редагувати ]
14 громадян України, білорусі та росії були засуджені в Польщі за звинуваченням у шпигунстві на користь російських спецслужб.
Про це повідомляють польські ЗМІ RMF FM та Wiadomości.
Вирок був оголошений 19 грудня Окружним судом Любліна у справі щодо групи, яка виступала як частина російської шпигунської мережі в Польщі.
Усім фігурантам оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 130 розділ 1 Кримінального кодексу, тобто шпигунство, - сказав Ярослав Ковальський, суддя окружного суду в Любліні.
Розслідування цієї справи було завершено в листопаді, коли Люблінський відділ Національної прокуратури разом із Управлінням внутрішньої безпеки передали до суду обвинувальний акт стосовно 16 підозрюваних. Двох із них будуть розглядати окремо.
Нагадаємо, у Варшаві прокуратура взяла під варту кандидата в депутати Сенату від ультраправої "Конфедерації" Яцека Ч. за його заявою про замінування Сейму.
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