Президент Володимир Зеленський повідомив, що нові протиповітряні оборонні системи, передані союзниками з Заходу, значно підсилять наше військове забезпечення. Про це президент заявив під час прес-конференції.

Проте він не вказав конкретну кількість цих систем.

"Ми стаємо потужнішими. Було у мене серйозне відрядження з моєю командою. Кілька, не буду казати кількість, кілька нових систем Patriot будуть в Україні.

Захищати нашу державу взимку. Це важливий дуже результат, обіцяв не говорити кількість, допоки не будуть захищати, але хочу подякувати партнерам. І Patriot і NASAMS, потужний новий пакет. І це важливо", - зазначив Зеленський.

Сьогодні, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський виступає на широкій пресконференції, де він анонсував посилення українських протиповітряних оборонних можливостей.

Раніше повідомлялося, що Україна обговорює посилення протиповітряної оборони завжди. Це відбувається майже на кожній зустрічі зі світовими лідерами.