На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський [ Редагувати ]
На одній з останніх нарад військові висловлювали пропозицію щодо можливості мобілізації додаткових 450-500 тисяч осіб, але наразі це питання перебуває на етапі обговорення.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй пресконференції 19 грудня.
"Це питання наших військових, главкома і Генштабу. Вони звернулись на рівні ставки щодо мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави, потенційних контрнаступальних дій і щодо дефіциту (людей). І вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей", - сказав президент.
Це коштуватиме державі 500 млрд грн, - додав Зеленський.
Також президент додав, що питання про план мобілізації дуже чутливе. А питання демобілізації - питання справедливості.
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