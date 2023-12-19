На одній з останніх нарад військові висловлювали пропозицію щодо можливості мобілізації додаткових 450-500 тисяч осіб, але наразі це питання перебуває на етапі обговорення.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй пресконференції 19 грудня.

"Це питання наших військових, главкома і Генштабу. Вони звернулись на рівні ставки щодо мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави, потенційних контрнаступальних дій і щодо дефіциту (людей). І вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей", - сказав президент.

Це коштуватиме державі 500 млрд грн, - додав Зеленський.

Також президент додав, що питання про план мобілізації дуже чутливе. А питання демобілізації - питання справедливості.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що нові протиповітряні оборонні системи, передані союзниками з Заходу, значно підсилять наше військове забезпечення.