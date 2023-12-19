Президент Володимир Зеленський висловив впевненість у продовженні допомоги від США та поділився враженнями від своєї поїздки в Штати. Про це президент розповів під час пресконференції 19 грудня.

"Що стосується фінансової допомоги - працюємо дуже сильно. Я впевнений, що США нас не зрадять, і що те, про що ми домовилися, США виконають повністю...

Ми очікуємо цю допомогу, вони знають деталі, на що це потрібно, як це вплине, вони знають, як впливає перенесення тих чи інших дат.

Мені здається, я знайшов порозуміння з президентом (США Джозефом - ред.) Байденом та сенаторами, ми зустрічалися з обома партіями. Подивимось, питання в датах".

Зеленський підкреслив, що обговорювати поразку України не має сенсу, оскільки протягом 2023 року росія не досягла жодних своїх поставлених цілей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що нові протиповітряні оборонні системи, передані союзниками з Заходу, значно підсилять наше військове забезпечення.