19 грудня, під час пресконференції, Володимир Зеленський розповів про деталі допомоги від США. Він заявив, що вона потрібна вже зараз.

Про це президент розповів, відповідаючи на запитання ведучої телеканалу "Інтер".

"Допомога потрібна зараз. Безумовно, наразі є сигнал і до Європейського Союзу. Я радий, що ми всі один одного почули. Вже був сигнал до Сполучених Штатів Америки. Я вдячний за цю самостійність кожному із наших партнерів в допомозі Україні. Що стосується допомоги США - мені здається, що це буде дуже скоро", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що одній з останніх нарад військові висловлювали пропозицію щодо можливості мобілізації додаткових 450-500 тисяч осіб, але наразі це питання перебуває на етапі обговорення.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що нові протиповітряні оборонні системи, передані союзниками з Заходу, значно підсилять наше військове забезпечення.