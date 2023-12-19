Допомога від США: Зеленський відповів, наскільки критичним є швидке рішення [ Редагувати ]
19 грудня, під час пресконференції, Володимир Зеленський розповів про деталі допомоги від США. Він заявив, що вона потрібна вже зараз.
Про це президент розповів, відповідаючи на запитання ведучої телеканалу "Інтер".
"Допомога потрібна зараз. Безумовно, наразі є сигнал і до Європейського Союзу. Я радий, що ми всі один одного почули. Вже був сигнал до Сполучених Штатів Америки. Я вдячний за цю самостійність кожному із наших партнерів в допомозі Україні. Що стосується допомоги США - мені здається, що це буде дуже скоро", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що одній з останніх нарад військові висловлювали пропозицію щодо можливості мобілізації додаткових 450-500 тисяч осіб, але наразі це питання перебуває на етапі обговорення.
Також президент Володимир Зеленський повідомив, що нові протиповітряні оборонні системи, передані союзниками з Заходу, значно підсилять наше військове забезпечення.
по темі
Джеймс О’Браєн, помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії, прибув до Києва у понеділок, 18 грудня
Президент Володимир Зеленський висловив впевненість у продовженні допомоги від США
1 грудня відбудуться зустрічі президента Зеленського та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре для обговорення подальшої підтримки України
Уряд не встигає ухвалити бюджет на наступний рік, а рівень підтримки канцлера - катастрофічно падає. Що сталося? І які наслідки це може мати для України? Тетяна Логунова розкаже.
Міністр оборони України Рустем Умєров та глава Пентагону Ллойд Остін обговорили план операцій України на 2024 рік