Президент Володимир Зеленський висловив свої думки щодо можливості завершення війни з росією у наступному 2024 році.

Про це глава держави заявив на пресконференції 19 грудня.

"Чи закінчиться у 2024 році війна? Я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, командири, наші чи західні, коли вони кажуть, що це війна на багато років, вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності", - сказав глава держави.

За висловами Зеленського, завершення війни, досягнення перемоги чи поразки, а також стан стагнації залежать від численних рішень, ризиків і напрямків, проте, насамперед, від нас і вас.

"Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, можна жити зі скепсисом, але можна і країну "про", вибачте. А я до цього не готовий. І я знаю, що таких, як я багато - мільйони. Не готові ми віддати нашу країну. Не готові. З першого дня і до останнього так і буде", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що одній з останніх нарад військові висловлювали пропозицію щодо можливості мобілізації додаткових 450-500 тисяч осіб, але наразі це питання перебуває на етапі обговорення.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що нові протиповітряні оборонні системи, передані союзниками з Заходу, значно підсилять наше військове забезпечення.