Чи буде мобілізація жінок в Україні: Зеленський дав відповідь [ Редагувати ]
Мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час підсумкової конференції 19 грудня.
Журналісти запитали, чи підпише президент закон, якби там була норма про мобілізацію жінок або молодших за 27 років чоловіків.
"Жінок - ні, не підпишу. Що стосується 25 років - якщо всі аргументи будуть викладені. На сьогодні я бачу, що це потрібно, то з цим погоджуся".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що нові протиповітряні оборонні системи, передані союзниками з Заходу, значно підсилять наше військове забезпечення.
по темі
Президент України Володимир Зеленський представив план мобілізації, розкривши його деталі під час підсумкової пресконференції з журналістами 19 грудня.
На одній з останніх нарад військові висловлювали пропозицію щодо можливості мобілізації додаткових 450-500 тисяч осіб
Зеленський повідомив про підготовку нових "комплексних" рішень щодо проведення нових хвиль мобілізації в Україні.
Глава держави прокоментував мобілізацію жінок, блокаду кордону, допомогу США, умови закінчення війни та ще низку питань, яка викликає суперечки у медійному просторі
Президент Володимир Зеленський висловив свої думки щодо можливості завершення війни з росією у наступному 2024 році