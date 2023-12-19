Мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час підсумкової конференції 19 грудня.

Журналісти запитали, чи підпише президент закон, якби там була норма про мобілізацію жінок або молодших за 27 років чоловіків.

"Жінок - ні, не підпишу. Що стосується 25 років - якщо всі аргументи будуть викладені. На сьогодні я бачу, що це потрібно, то з цим погоджуся".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що нові протиповітряні оборонні системи, передані союзниками з Заходу, значно підсилять наше військове забезпечення.