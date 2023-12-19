Президент Володимир Зеленський заявив, що питання щодо блокади українського кордону може бути вирішено Польщею. Про це він розповів на пресконференції 19 грудня.

"У вас ( в Польщі, - ред.) новий уряд розблокує цю всю блокажду, ми готові, щоб в Польщі люди нічого не втрачали. Але не можна політизувати питання зерна, коли у нас все заблоковано... Ви знаєте, що фінансово Польща втратила", - вказав Зеленський.

Він висловив думку, що Україна зменшила обсяги експорту через Польщу, встановивши транспортний коридор через Молдову і Румунію, а також налагодивши поставки через Чорне море. Президент відзначив, що зменшення експорту через територію Польщі було для України питанням виживання.

"Це не бізнес під час війни - блокада наших кордонів. Це було виживання. У нас не було тоді вільного коридору, яким можна було вивозити зерно", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що одній з останніх нарад військові висловлювали пропозицію щодо можливості мобілізації додаткових 450-500 тисяч осіб, але наразі це питання перебуває на етапі обговорення.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що нові протиповітряні оборонні системи, передані союзниками з Заходу, значно підсилять наше військове забезпечення.