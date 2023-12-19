У вівторок, 19 грудня, президент Володимир Зеленський провів підсумкову пресконференцію із журналістами та відповів на хвилюючі громадськість питання. Зокрема, глава держави прокоментував мобілізацію жінок, блокаду кордону, допомогу США, умови закінчення війни та ще низку питань, яка викликає суперечки у медійному просторі.

"Подробиці" зібрали найголовніші заяви президента.

Мобілізація:

Військові запропонували мобілізувати додатково 500 тисяч людей.

Мобілізація буде приблизно коштувати Україні 500 мільярдів грн.

Мобілізацію жінок не підпишу.

Щодо мобілізаційного віку 25 років, якщо всі аргументи щодо потреби цього буде викладено, то з цим погоджусь.

Генштаб та Головком подали запит на мобілізацію 450—500 тисяч людей, але потрібні аргументи.

Війна з росією:

Ніхто не знає, чи закінчиться війна у 2024 році. На початку Україна була у складнішій ситуації.

Про кордони 1991 року. Стратегія захисту України не може бути змінена, згідно нашої Конституції;

Україна працює над новим обміном полонених;

Наступного року України зробить мільйон дронів. Зеленський підтримує створення підрозділів FPV;

Допомога партнерів та актуальні питання:

Взимку Україну захищатимуть кілька систем ППО Patriot і NASAMS.

Партнери Україну не підведуть. Допомога США — це питання часу.

Кількість уряду треба зменшити, як і видатки на нього.

Загибель людей у секторі Гази і в Україні — українці не влаштовували терактів у рф перед вторгненням.

З Польщею є конфлікт через зерно, на поступки Україна не піде.

До НАТО Україну не запрошують.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що одній з останніх нарад військові висловлювали пропозицію щодо можливості мобілізації додаткових 450-500 тисяч осіб, але наразі це питання перебуває на етапі обговорення.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що нові протиповітряні оборонні системи, передані союзниками з Заходу, значно підсилять наше військове забезпечення.