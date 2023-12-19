У селищі Таїрове Одеської області внаслідок ворожої атаки "шахедом" вщент знищено дитячу веслувальну базу "Чорноморець". Про це в Instagram повідомив спортивний клуб "Таїрове".

"Ось такий він "русскій мір" - страшний, агресивний та байдужий до спортивних мрій наших дітей.

Вночі 17 грудня російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру - на цей раз полум’я вспалахнуло на дитячій веслувальній базі "Чорноморець". У результаті - спорсмени втратили не лише човни, але й кришу над головою.

Діти, які ще вдень 16 грудня тренувалися на тій самій воді, наступного ранку, разом із своїми батьками, тренерами та іншими спортсменами вже розбирали залишки звалищ згорівших човнів та допомагали відновити те, що було зруйновано. І кого ви намагаєтесь перемогти?

Так, розчарування розпалило наші серця, але сьогодні ми єднаємося, щоб відновити те, що було втрачено. І ми впевнені - наша спортивна громада стоїть разом, і ми зможемо відновити веслувальну базу, - пишуть юні спортсмени.

Зранку 17 груденя Одеська ОВА повідомляла, що один із збитих ворожих "Shahed-136" впав у житловий квартал в Одеському районі та вибухнув. Відбулося руйнування з подальшим загоранням житлових приватних будинків та складського приміщення приватної спортивної установи.