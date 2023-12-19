Японія виділить Україні $4,5 млрд [ Редагувати ]
Уряд Японії готовий надати Україні додаткову фінансову допомогу на суму $4,5 млрд (майже 650 млрд єн). Про це міністр фінансів Японії Сюн'їті Судзукі заявив журналістам після зустрічі з головами центральних банків країн G7, повідомляє агентство Kyodo.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда на онлайн-саміті G7 7 грудня говорив про плани надати Україні фінансову підтримку, щоб допомогти країні у відновленні.
15 грудня представник японського Кабміну Сімас Хаяші відмовився коментувати можливість надання підтримки Києва у разі скорочення обсягів допомоги з боку США.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у листопаді заявив, що влада країни сподівається отримати від країн-союзників понад $30 млрд, щоб перекрити дефіцит держбюджету.
Президент США Джо Байден у жовтні направив запит на виділення $61,4 млрд для України та $14,3 млрд для Ізраїлю, але проект фінансування наразі не погодили. 15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення Євросоюзу щодо надання Києву 50 млрд євро.
Нагадаємо, у вересні Україна та Японія домовилися про початок переговорів щодо гарантій безпеки.
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