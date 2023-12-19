Міністерство оборони закупить на тендері понад тисячу позашляховиків для Збройних Сил України. На це виділили 1,75 млрд грн, повідомило відомство.

Державне підприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони оголосило тендер на закупівлю позашляховиків для Збройних Сил України. Загалом придбають 1016 автівок. Вони мають бути повнопривідними, з вантажопідйомністю не менше 800 кілограмів та кліренсом не менше 180 міліметрів.

Таку масову закупівлю позашляховиків держава проводить вперше, акцентує Міноборони.

Очікувану вартість автівок формували на підставі комерційних пропозицій трьох офіційних дистриб'юторів. Вона становить 1 749 865 263,28 гривень за партію в 1016 авто та включає вартість деякого додаткового обладнання (лебідка і причіпний пристрій).

Очікувана вартість одного автомобіля, який відповідає параметрам, може становити не більше 1,7 млн грн, а проведення відкритого тендеру забезпечить отримання найбільш вигідних пропозицій.

Подавати пропозиції учасники зможуть до 27 грудня. Далі триватиме розгляд та визначення переможця. До 15 березня 2024 року автомобілі типу Pick-Up поставлять до військ.

У Міноборони пригадують, що впровадили нову систему закупівель - за стандартами НАТО. Вітепер міністерство формуватиме політику закупівель і здійснюватиме функцію контролю. Безпосередньо закупівлями займається новостворена Агенція оборонних закупівель.