Спільнота підтримки російськомовної "Вікіпедії" "Викимедиа.ру" буде ліквідована. Про це оголосив її директор Станіслав Козловський.

Перед цим, за словами Козловського, керівництво психологічного факультету Московського держуніверситету наполягло на його звільненні.

Вчера в деканате факультета мне сказали, что в есть достоверная информация, что в ближайшую пятницу Минюст признает меня инагентом. Передо мной положили две бумаги - приказ с увольнением по статье "за прогулы" и заявление "по собственному". Я выбрал последнее. Вчера вечером прошло общее собрание "Викимедиа РУ", на котором я рассказал эту историю. Общим решением было закрыть организацию. Процесс ликвидации продлится несколько месяцев. Надеюсь, что больше никто не пострадает.

Агентству ТАСС голова організації пояснив, що "Викимедиа.ру" не керувало "Вікіпедією", а керувало співтовариством її авторів, проводило семінари, лекції та майстер-класи про вікі-проекти. Він додав, що організація пропрацювала 15 років.

​Закриття ""Викимедиа.ру", наголосив Козловський, не означає, що російськомовний розділ "Вікіпедії" припинить оновлюватися. "

Если ее не заблокируют в РФ, то она продолжит работать - энтузиасты, пишущие статьи, есть.

У 2023 році суд оштрафував фонд Wikimedia 13 разів за ч. 2 ст. 13.4.1 КоАП рф (порушення порядку обмеження доступу інформації). Загальна сума штрафів перевищує 20 млн рублів.

У травні Wikimedia подала до суду на генпрокуратуру рф з проханням визнати незаконною вимогу про видалення деяких публікацій.