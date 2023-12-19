Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оновив "Дорожню карту" для родин зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників. Про це повідомляє штаб.

У новій версії оновлено рекомендації щодо інформування сімей про захисника, змінено алгоритм дій, та надано актуальний список організацій.

Нова редакція Дорожньої карти серед іншого містить:

Оновлені рекомендації щодо інформації про захисника, якою слід володіти родині.

Дії родини та актуальний перелік установ та організацій, куди варто звернутись.

Оновлені контакти відомств та організацій.

Оновлені гіперпосилання на приклади заяв.

Посилання на нормативно-правову базу.

Контакти регіональних представництв Координаційного штабу.

Посилання на офіційні сторінки Координаційного штабу в соціальних мережах.

Дорожня карта - дії родини у випадках, якщо член родини зарахований до лав ЗСУ (у тому числі ТрО), правоохоронних органів (далі - Захисник) зник безвісти, потрапив у полон чи загинув.

Нагадаємо, що останній публічний обмін полоненими відбувся 7 серпня 2023 року. Тоді вдалося звільнити 22 українських воїнів. Відтоді росіяни блокують процес.

У жовтні президент Зеленський підписав закон №3379-IX про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, які потрапили до російського полону. Документ передбачає передачу зарплат полонених та зниклих безвісти за особливих обставин їхнім родинам.