Для родин зниклих безвісти та полонених захисників оновили "Дорожню карту" [ Редагувати ]
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оновив "Дорожню карту" для родин зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників. Про це повідомляє штаб.
У новій версії оновлено рекомендації щодо інформування сімей про захисника, змінено алгоритм дій, та надано актуальний список організацій.
Нова редакція Дорожньої карти серед іншого містить:
- Оновлені рекомендації щодо інформації про захисника, якою слід володіти родині.
- Дії родини та актуальний перелік установ та організацій, куди варто звернутись.
- Оновлені контакти відомств та організацій.
- Оновлені гіперпосилання на приклади заяв.
- Посилання на нормативно-правову базу.
- Контакти регіональних представництв Координаційного штабу.
- Посилання на офіційні сторінки Координаційного штабу в соціальних мережах.
Дорожня карта - дії родини у випадках, якщо член родини зарахований до лав ЗСУ (у тому числі ТрО), правоохоронних органів (далі - Захисник) зник безвісти, потрапив у полон чи загинув.
Нагадаємо, що останній публічний обмін полоненими відбувся 7 серпня 2023 року. Тоді вдалося звільнити 22 українських воїнів. Відтоді росіяни блокують процес.
У жовтні президент Зеленський підписав закон №3379-IX про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, які потрапили до російського полону. Документ передбачає передачу зарплат полонених та зниклих безвісти за особливих обставин їхнім родинам.
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