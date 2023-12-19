Двоє мешканців Харкова виграли у лотерею "Лото-Забава" великі суми грошей, однак так і не прийшли за виграшами. Про це повідомили на сайті державної лотереї.

Неймовірна удача супроводжує харків’ян в лотереї "Лото-Забава". Протягом останніх двох тижнів, двоє щасливчиків із Харкова стали переможцями цієї лотереї - один з них став лотерейним мільйонером.

"26 листопада в лотереї "Лото-Забава" було зірвано джекпот у розмірі 1 000 000 гривень. Власник білета №0051353 досі не контактував з представниками оператора державних лотерей "М.С.Л.". Наразі стало відомо, що цей щасливчик з Харкова.

Тому закликаємо усіх харків’ян перевірити свої онлайн білети! Якщо саме ви є володарем виграшного білета, телефонуйте на безоплатну Гарячу лінію за номером 0 (800) 21 00 65.

Другим щасливчиком став власник білета №0047574, який 3 грудня виграв приз розміром 190 000 гривень. Цей білет було куплено за 25 гривень у точці продажу лотерей, розташованій на проспекті Петра Григоренка, 10. На цей час, він також не контактував з представниками оператора державних лотерей "М.С.Л.", - повідомляє державна лотерея.

Всіх гравців у лотерею закликають перевірити свої білети на сайті msl.ua.

Нагадаємо, у жовтні учасник лотереї Powerball у США зумів вгадати всі числа та виграв джекпот у розмірі $1,73 млрд.