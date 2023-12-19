Вечірня сукня, в якій принцеса Діана вперше з'явилася на публіці у Флоренції у квітні 1985 року, була продана на аукціоні Julien's у Лос-Анджелесі за $1,148 млн. Це в 11 разів більше за його стартову ціну і рекордна ціна для суконь принцеси Діани, що продавалися з аукціону. Особа покупця не розкривається.

У заяві аукціонного будинку з цього приводу йдеться, що вечірню чорно-синю сукню, посипану зірками, створив британський дизайнер марокканського походження Жак Азагюрі.

Фасон, який фахівці аукціонного будинку називають "ніжним та вишуканим", нагадує про нічне небо, а коротка пишна спідниця додає грайливу нотку і нагадує про любов принцеси до танців.

Принцеса одягала його щонайменше двічі. Вдруге вона була сфотографована у цій сукні, коли у травні 1986 року була на концерті Ванкуверського симфонічного оркестру у театрально-концертному залі "Орфеум" у Ванкувері.

Попередній ціновий рекорд належав оксамитовій сукні принцеси, створеній у 1991 році дизайнером Віктором Едельстейном. У січні цього року його продали на аукціоні за $604,8 тис.

Нагадаємо, напередодні банкетне меню з автографом Мао Цзедуна продали на аукціоні за $275 тисяч.