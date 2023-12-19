Угоду про посилення контролю над південним кордоном США та виділення фінансування для підтримки України узгодять не раніше січня 2024 року. Про це заявив сенатор Джеймс Ленкфорд (республіканець, від штату Оклахома), який бере участь у консультаціях з цього питання з демократами в Сенаті Конгресу США та Білим домом, слова якого наводить газета The Hill.

Ми, очевидно, не виробимо тексту цього тижня, щоб мати можливість провести голосування... Ми всі повернемось до цього в січні, але на те, щоб завершити узгодження тексту, піде деякий час.

Видання також навело слова заступника лідера республіканської меншості в Сенаті Конгресу Джона Тьюна (від штату Південна Дакота), який раніше наголосив, що голосування відбудеться не раніше січня наступного року.

Очевидно, що цього тижня зробити це не вийде.

Помічник лідера демократичної більшості в Сенаті США Дік Дурбін також заявив, що законопроект про надання допомоги Україні та посилення безпеки кордонів не ухвалять до січня, передає Reuters.

Я сподіваюся, що вони (республіканці - ред.) підготують текст, сядуть за стіл, засучать рукави і закінчать роботу, як тільки ми повернемося в січні.

Керівник законодавчої програми республіканців у Палаті представників Джон Тунтакож заявив, що до Різдва домовитись про ухвалення законопроекту неможливо.

Демократи затягли час настільки, що укладання суттєвої угоди з безпеки кордонів до Різдва стає неможливим.

У жовтні президент США Джо Байден направив запит на виділення $61,4 млрд для України та $14,3 млрд для Ізраїлю, однак проект досі не погодили. Документ відмовляються схвалити республіканці, які вимагають включити до нього посилення контролю на кордоні з Мексикою.

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер 14 грудня повідомив про рішення сенаторів відкласти канікули та продовжити роботу щодо узгодження додаткової допомоги Києву. Раніше Палата представників оголосила, що повернеться до розгляду цього питання лише у січні.