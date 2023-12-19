Компанія Blue Origin Джеффа Безоса провела успішний запуск суборбітального човника New Shepard [ Редагувати ]
Компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса успішно запустила суборбітальний корабель New Shepard після більш ніж річної паузи через попередній невдалий запуск.
Апарат стартував з космодрому в районі міста Ван-Хорн (штат Техас) об 11:41 за часом східного узбережжя США (18:41 за київським часом). На борту космічного корабля в рамках місії NS-24 перебували 33 вантажі для наукових та дослідницьких робіт.
Booster touchdown. #NS24 pic.twitter.com/Z4keYXzlby— Blue Origin (@blueorigin) December 19, 2023
Попередній запуск корабля New Shepard відбувся у вересні 2022 року та закінчився невдачею. Через кілька хвилин після зльоту було зафіксовано технічні проблеми в роботі ракети-носія, внаслідок чого відбулося передчасне відстикування вантажної капсули.
Returning to 🌎. #NS24 pic.twitter.com/kebApFAl8K— Blue Origin (@blueorigin) December 19, 2023
Тоді капсула із обладнанням успішно опустилася на землю на парашуті. У ній знаходилися дослідницькі апарати Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) та приватних компаній. У вересні 2023 року Федеральне авіаційне управління США завершило розслідування інциденту і наказало компанії внести більше 20 доробок у конструкцію корабля.
Blue Origin була заснована власником Amazon Джеффом Безосом у 2000 році. Компанія займається виробництвом космічних апаратів та ракет-носіїв великої вантажопідйомності, а також ракетних двигунів.
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