Уряд Таїланду схвалив законопроект, який пропонує визнавати одностатеві шлюби. Прем'єр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісін очікує, що 21 грудня документ розгляне парламент, повідомляє Bangkok Post.

Депутат від опозиційної партії "Рух вперед" Туньявадж Камолвонгват підтримав рішення уряду та повідомив, що до парламенту внесуть на розгляд ще дві версії законопроекту про визнання одностатевих шлюбів. Один з них внесений ініціативними громадськими групами, інший - партією "Рух уперед".

За словами Камолвонгвата, законопроекти можуть відрізнятися в деталях, але, на його думку, відмінності між ініціативами можуть бути згладжені в процесі їхнього обговорення в парламенті.

У 2022 році парламент Таїланду розглядав чотири законопроекти про визнання одностатевих шлюбів, однак через проведення парламентських виборів у травні 2023 року жодного з документів так і не ухвалили. В Азії реєстрація одностатевих шлюбів дозволена в Непалі та на Тайвані.

Нагадаємо, на початку 2022 року Таїланд першим в Азії повністю легалізував марихуану.