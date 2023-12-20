У ВООЗ допустили зростання захворюваності на новий вид COVID-19: що відомо [ Редагувати ]
Всесвітня організація охорони здоров'я допустила зростання захворюваності у Північній півкулі через появу нового варіанту коронавірусу JN.1. При цьому у ВООЗ зазначили, що ризики тяжчого перебігу хвороби із цим варіантом вірусу невеликі.
У ВООЗ назвали штам JN.1 таким, що "являє інтерес". В організації запевнили, що існуючі вакцини захищатимуть від ускладнень та смертельного результату заражених цим варіантом вірусу.
Як передає агентство, Центри з контролю та профілактики захворювань США раніше у грудні заявили, що штам JN.1 становить від 15 до 29% випадків зараження коронавірусом у Сполучених Штатах станом на 8 грудня. Вперше цей тип вірусу було виявлено у вересні 2023 року.
Нагадаємо, у польському Кротошині (Великопольське воєводство) під час пологів у лікарні померла 27-річна українка.
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