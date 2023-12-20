Виконавча влада США дала зрозуміти, що підтримує Україну, але рішення має ухвалювати Конгрес. Законодавці повинні визначатися, оскільки на українців чекає важка зима.

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер на його брифінгу.

Речник прокоментував слова президента України Володимира Зеленського, який висловив впевненість у підтримці України з боку США.

"Ми (виконавча влада) абсолютно підтримуємо Україну. Ми абсолютно готові підтримати додаткове фінансування для України. У нас залишився один пакет, який ми можемо надати Україні цього року, і після цього ми вичерпаємо наші можливості щодо надання додаткової допомоги у сфері безпеки, тому я думаю, що це питання до Конгресу США", - сказав він.

Міллер наголосив, що Конгрес має визначитися щодо України до кінця року, оскільки попереду важкий зимовий період.

"Ми хочемо, щоб він (запит президента США, - ред.) був ухвалений до кінця цього року. Це залишається нашою метою і нашим пріоритетом. Конгресу доведеться вирішити, чи збираються вони підтримувати Україну та надавати фінансування, необхідне для протистояння російському вторгненню, оскільки ми вступаємо в зиму, яка, як ми очікуємо, буде дуже важкою, або ж вони не планують це робити", - заявив речник.

За словами Міллера, в адміністрації президента Джо Байдена немає альтернативного плану, щоб забезпечити допомогу Україні. Він підкреслив, що джерела фінансування вичерпаються протягом кількох наступних тижнів, тому "нам потрібно, щоб Конгрес діяв".

У жовтні президент США Джо Байден направив запит на виділення $61,4 млрд для України та $14,3 млрд для Ізраїлю, однак проект досі не погодили. Документ відмовляються схвалити республіканці, які вимагають включити до нього посилення контролю на кордоні з Мексикою.

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер 14 грудня повідомив про рішення сенаторів відкласти канікули та продовжити роботу щодо узгодження додаткової допомоги Києву. Раніше Палата представників оголосила, що повернеться до розгляду цього питання лише у січні.