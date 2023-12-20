Компанія "Київстар" підтвердила інформацію користувачів про те, що зранку 20 грудня у роботі оператора виникли складнощі. Там заявили, що вже усувають проблему та працюють над відновленням сервісів.

Про це повідомляє в Facebook компанія.

Як зазначили в прес-службі "Київстар", їм відомо, що в абонентів наразі виникають складнощі зі звʼязком у ряді міст на заході і півдні України.

"Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше хакери зламали захист "Київстару" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.