"Київстар" відреагував на новий збій: що кажуть в компанії [ Редагувати ]
Компанія "Київстар" підтвердила інформацію користувачів про те, що зранку 20 грудня у роботі оператора виникли складнощі. Там заявили, що вже усувають проблему та працюють над відновленням сервісів.
Про це повідомляє в Facebook компанія.
Як зазначили в прес-службі "Київстар", їм відомо, що в абонентів наразі виникають складнощі зі звʼязком у ряді міст на заході і півдні України.
"Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше хакери зламали захист "Київстару" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.
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