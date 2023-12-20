Втрати росії у війні в Україні на ранок середи, 20 грудня, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 349 190 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 танків, 23 ББМ та 16 артсистем ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 349 190 (+890) осіб ліквідовано;

танків - 5814 (+16) од.;

бойових броньованих машин - 10794 (+23) од.;

артилерійських систем - 8206 (+16) од.;

РСЗВ - 928 (+2) од.;

засоби ППО - 611 од.;

літаків - 324 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6316 (+17) од.;

крилаті ракети - 1612 (+1) од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10871 (+29) од.;

спеціальна техніка - 1203 (+3) од.

Раніше ми писали про те, чому ворог вже понад 3 тижні не виводить ракетоносії у Чорне море.