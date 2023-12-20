Майже 900 окупантів та 16 танків: Генштаб оновив втрати рф у війні [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні на ранок середи, 20 грудня, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 349 190 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 танків, 23 ББМ та 16 артсистем ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 349 190 (+890) осіб ліквідовано;
танків - 5814 (+16) од.;
бойових броньованих машин - 10794 (+23) од.;
артилерійських систем - 8206 (+16) од.;
РСЗВ - 928 (+2) од.;
засоби ППО - 611 од.;
літаків - 324 од.;
гелікоптерів - 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6316 (+17) од.;
крилаті ракети - 1612 (+1) од.;
кораблі/катери - 22 од.;
підводні човни - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 10871 (+29) од.;
спеціальна техніка - 1203 (+3) од.
Раніше ми писали про те, чому ворог вже понад 3 тижні не виводить ракетоносії у Чорне море.
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