Японія на цій офіційно оформить зміну в політиці, яка дозволить їй експортувати кілька десятків ракет Patriot до Сполучених Штатів, що призведе до поповнення арсеналів Вашингтона.

Як зазначає видання, це дало б Вашингтону гнучкість у відправленні більшої кількості сучасних засобів ППО в Україну, яка відчайдушно потребує її, оскільки Київ готується до російських авіаударів цієї зими.

Японія виготовляє ракети для Patriot, провідної системи ППО США, за ліцензією Raytheon.

Президент США Джо Байден порушив це питання перед прем'єр-міністром Фуміо Кісідою у Кемп-Девіді у серпні, під час історичного тристороннього саміту з Південною Кореєю та знову на економічному саміті у Сан-Франциско минулого місяця. Сеул пообіцяв надати Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів за останній рік – більше, ніж усі європейські країни разом узяті. За словами чиновників, значну частину цього обсягу було передано.

Японія, стурбована тим, що російське вторгнення може спонукати Китай зробити аналогічні дії проти Тайваню, підтримує Україну. Це була перша країна Східної Азії, яка приєдналася до західних санкцій проти Москви. Кісіда, виступаючи в січні, відкриваючи рік країни як главу "Великої сімки", зазначив, що "Україна може стати Східною Азією завтрашнього дня".

Нагадаємо, у вересні Україна та Японія домовилися про початок переговорів щодо гарантій безпеки.