Зеленський призначив свого представника у Раді [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський призначив свого нового представника у Верховній раді. Ним стала нардеп Галина Михайлюк.
"Призначити Михайлюк Галину Олегівну представником президента України у Верховній раді України (за згодою)", - йдеться у документі.
Указ датований сьогоднішнім днем, 20 грудня 2023 року.
Галина Михайлюк народилася у 1987 році у Києві. Закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю "Банківська справа", а також аспірантуру кафедри цивільного права Національного університету "Одеська юридична академія". Навчалася в Університеті Йорка (Велика Британія, міжнародне корпоративне та комерційне право).
Михайлюк була обрана народною депутаткою від "Слуги народу" за номером 47 у партійному списку. З 2019 року вона є заступницею голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.
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