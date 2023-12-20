Астролог Влад Росс висловив думку, що процес мобілізації в Україні планується посилити протягом 2024 року. За його словами, основне завдання полягає в тому, щоб максимально залучити населення.

Згідно з його висловленням, кількість виданих повісток може становити від 20 тисяч до 30 тисяч людей щомісячно.

Залучатися будуть більш зрілі люди, після 40 років, щоб не завдавати удару генофонду України. Тобто це будуть чоловіки, у яких вже є діти, а молодих будуть менше чіпати, тому що їм потрібно підвищувати народжуваність.

Опинитися на фронті можуть і жінки. Уникнути мобілізації, продовжив астролог, не вдасться.

Також поголовно брати в армію будуть жінок медичних професій. Вони навіть не зможуть "відкосити".

За його словами, дуже важливо дочекатися весни. Саме в цей період може щось статися в росії, що їй буде взагалі не до нас.

Будемо чекати весни. Війна може відразу ж закінчитися. Є ймовірність, що там дозріє палацовий переворот, Путіна "скинуть" або перед виборами, або відразу після них.

Раніше ми писали про те, що астрологи визначили п'ять знаків зодіаку, представники яких виявляться особливо успішними до завершення поточного тижня, до 24 грудня включно.