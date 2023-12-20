На блоках ТЕС і ТЕЦ нові аварійні відключення [ Редагувати ]
За останню добу в Україні зафіксовано аварійні відключення на чотирьох блоках теплоелектростанцій і одній теплоелектроцентралі. Про це повідомляє Укренерго. На цей час Укренерго стверджує, що виробленої електроенергії вистачає для задоволення потреб усіх споживачів.
Рівень споживання залишається високим.
На теплових електростанціях протягом доби вийшли в аварійний ремонт чотири блока. Включені після ремонту два блока. У східному регіоні вийшла в аварійний ремонт одна з теплоелектроцентралей.
Також Україна веде імпорт електроенергії протягом майже всієї доби зі Словаччини, Румунії та Молдови. Його загальний обсяг 3 981 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 468 МВт. Експорт не ведеться.
Станом на ранок середу знеструмлено через негоду 21 населений пункт в Дніпропетровській області. Залишається складною ситуація в Донецькій області – на ранок в області залишається знеструмленими понад 60 населених пунктів. Також тривають роботи з відновлення енергоживлення споживачів в Харківській області.
Через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Львівській області.
Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 442 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській, областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.
Раніше Україна залучить від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 150 млн євро для підтримки НЕК "Укренерго" в проходженні опалювального сезону.
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