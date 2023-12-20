Двом колаборантам із Харківської області оголосили вирок за їхню участь у допомозі росіянам під час обкрадання співгромадян під час окупації. Про це повідомляє Служба Безпеки України (СБУ).

За даними відомства, двоє співучасників агресора, що взяли участь у працевлаштуванні під час окупації частини Харківської області, були засуджені до реальних термінів ув'язнення.

Мешканець селища Циркуни

Відомо, що після захоплення населеного пункту колаборант активно сприяв окупантам у навігації по місцевості та пограбуванні житла місцевих мешканців.

Злочинець разом з озброєними російськими військовими проникав до домів українців, а після цього вони "конфісковували" продовольчі запаси, автотранспорт та генератори.

У СБУ зауважують, що під час таких "нальотів" окупанти відбирали їжу навіть у дітей та людей похилого віку, а у разі відмови чи спротиву - погрожували катуванням та розправою.

За співпрацю з окупантами фігурант отримав від них "привілей" щодо вільного пересування селищем. Співробітники СБУ затримали зловмисника під час стабілізаційних заходів на звільненій території регіону у травні 2022 року.

Суд визнав чоловіка винним за пособництво державі-агресору, він проведе за ґратами десять з половиною років.

Мешканка Куп’янського району

Засуджена зрадниця "зливала" до ФСБ розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території громади.

Передусім агресор хотів дізнатися про місця базування складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ, щоб нанести по них вогневі ураження.

За даними слідства, російська спецслужба дистанційно залучила жінку до співробітництва після початку повномасштабного вторгнення рф.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування зловмисниці й затримали її у власному помешканні після звільнення району.

Суд визнав жінку винною у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення, розміщення ЗСУ.

Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.