Перша леді України, Олена Зеленська, поділилася своїми переживаннями про те, як війна вплинула на сім'ї, зокрема і на її власну. Так, війна призвела до фізичного відокремлення їхньої сім'ї.

В інтерв'ю німецькому каналу ZDF вона розповіла, що зараз проживає разом із дітьми, тоді як її чоловік постійно знаходиться не вдома, працює. Його місцем перебування стала робоча зона, де він проводить більшість свого часу.

Ми зараз не можемо жити всі разом. Так, ми іноді можемо бачитися, але це не може бути постійно. Дітям його не вистачає, звичайно. На щастя, ми всі знаємо, за що ми боремося, за що він бореться, чому ми не можемо бути разом.

Вона додала, що в цьому немає провини її чоловіка, і діти прекрасно розуміють, що зараз відбувається в країні і чому їхній батько живе на роботі.

Просто хочеться більше часу для того, щоб бути разом.

Крім того, Зеленська уточнила, що нам залишається тільки чекати перемоги і возз'єднання зі своїми сім'ями.

Чому ще всі так хочуть перемоги, щоб закінчилася війна? Щоб знову зустрітися, щоб можна було бути сім'єю разом. Особливо це відчувається зараз, перед різдвяними святами, коли за традицією вся сім'я повинна зібратися за столом, а ця традиція неможлива зараз для багатьох.

Нагадаємо, що Олена Зеленська увійшла у ТОП-25 найвпливовіших жінок світу.