Судді Тандиру продовжили запобіжний захід [ Редагувати ]
У середу, 20 грудня, Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру, який на смерть збив бійця Нацгвардії на блокпосту у столиці. Про це повідомляє "Суспільне".
Суд продовжив Тандиру запобіжний захід у вигляді перебування під вартою без можливості внесення застави.
Олексій Тандир залишатиметься під вартою до щонайменше до 17 лютого 2024 року.
Тандир, який є фігурантом справи про наїзд на нацгвардійця, перебуває в СІЗО з 27 травня цього року.
За цей період йому двічі продовжували запобіжний захід. Відзначимо, що судово-психологічна експертиза підтверджує факт його сп'яніння, хоча у крові не виявлено алкоголю (зразки були взяті через 18 годин після події). Замість сечі Тандир надав розбавлену у воді слину.
У серпні справу передали до Святошинського суду, а восени розпочалися судові слухання. Потерпіла сторона висунула позови на компенсацію в сумі 40 мільйонів гривень, і наразі справа перебуває на етапі свідчень потерпілого.
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