У середу, 20 грудня, Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру, який на смерть збив бійця Нацгвардії на блокпосту у столиці. Про це повідомляє "Суспільне".

Суд продовжив Тандиру запобіжний захід у вигляді перебування під вартою без можливості внесення застави.

Олексій Тандир залишатиметься під вартою до щонайменше до 17 лютого 2024 року.

Тандир, який є фігурантом справи про наїзд на нацгвардійця, перебуває в СІЗО з 27 травня цього року.

За цей період йому двічі продовжували запобіжний захід. Відзначимо, що судово-психологічна експертиза підтверджує факт його сп'яніння, хоча у крові не виявлено алкоголю (зразки були взяті через 18 годин після події). Замість сечі Тандир надав розбавлену у воді слину.

У серпні справу передали до Святошинського суду, а восени розпочалися судові слухання. Потерпіла сторона висунула позови на компенсацію в сумі 40 мільйонів гривень, і наразі справа перебуває на етапі свідчень потерпілого.