В середу, 20 грудня, клієнти оператора мобільного зв'язку "Київстар" знову висловили свої скарги на технічні неполадки. Абоненти скаржилися на відсутність зв'язку та неспроможність перевірити стан свого рахунку. Крім того, деякі українці зазнали проблем із функціонуванням мобільного застосунку "Київстар". Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Згодом компанія підтвердила наявність технічного збою, пояснивши, що причиною його виникнення стали труднощі із забезпеченням зв'язку в ряді міст на заході та півдні України. Наразі "Київстар" усунув проблеми зі зв'язком, які зафіксували жителі на заході та півдні України.

Наразі сервіси працюють у звичному режимі. Також повідомляємо, що послуга LTE в Україні та в міжнародному роумінгу працює без обмеження швидкості. Мережа Київстару завершує стабілізацію після наймасштабнішої хакерської атаки.

У "Київстарі" обіцяють найближчим часом повідомити про нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв'язку через хакерську атаку.

Нагадаємо, раніше хакери зламали захист "Київстару" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.