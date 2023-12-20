Землетрус у Китаї: кількість постраждалих різко зросла [ Редагувати ]
Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Китаї, який стався 19 грудня, зросла до 131 особи. Крім того, кількість постраждалих внаслідок цієї природної катастрофи досягла позначки майже у 1000 людей. Про це повідомляє Xinhua.
Згідно з ранкової пресконференції, кількість постраждалих внаслідок землетрусу магнітудою 6,2 у провінції Ганьсу на північному заході Китаю зросла до 782 осіб, а кількість загиблих станом на 9 ранку в середу становила 113.
Зазначається, що землетрус також забрав життя 18 людей у провінції Цінхай, про що в середу вранці повідомила місцева влада.
Станом на 5:30 ранку повідомляється про 198 постраждалих у Цинхаї внаслідок катастрофи, ще 16 вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, що в Китаї стався сильний землетрус. Станом на ранок 19 грудня було відомо про те, що жертвами природної катастрофи стало 118 людей.
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Унаслідок потужного землетрусу магнітудою 6,2 в китайській провінції Ганьсу, що розташована на північному заході Китаю, життя втратили принаймні 118 людей.
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