Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Китаї, який стався 19 грудня, зросла до 131 особи. Крім того, кількість постраждалих внаслідок цієї природної катастрофи досягла позначки майже у 1000 людей. Про це повідомляє Xinhua.

Згідно з ранкової пресконференції, кількість постраждалих внаслідок землетрусу магнітудою 6,2 у провінції Ганьсу на північному заході Китаю зросла до 782 осіб, а кількість загиблих станом на 9 ранку в середу становила 113.

Зазначається, що землетрус також забрав життя 18 людей у ​​провінції Цінхай, про що в середу вранці повідомила місцева влада.

Станом на 5:30 ранку повідомляється про 198 постраждалих у Цинхаї внаслідок катастрофи, ще 16 вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, що в Китаї стався сильний землетрус. Станом на ранок 19 грудня було відомо про те, що жертвами природної катастрофи стало 118 людей.