Уранці 20 грудня на території тимчасово окупованого Криму сталися вибухи. За повідомленням, причиною події могли стати випробування центральної ділянки дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил росії. Про це повідомляє "Кримський вітер".

Як пише видання, перша атака сталась близько о 4 ранку в Алушті. Тоді ж було зафіксовано щонайменше 3 прильоти на території в/ч 28735 ПУ ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське.

Попередньо, атаку було здійснено з БпЛА. Один службовець ПУ ФСБ поранений, пошкоджено антену супутникового зв'язку.

Наступну атаку було здійснено, попередньо, ракетами Storm Shadow о 5-й ранку по 40-у окремому командно-вимірювальному комплексу у складі Головного випробувального космічного центру імені Г. С. Титова Повітряно-космічних сил рф в селі Вітіно Сакського району.

По території центру зафіксовано щонайменше 2 прильоти. Пошкоджено 1 одиницю військової техніки. Постраждалих немає.

Раніше ми писали про те, що внаслідок нічного масового нальоту дронів у Криму було вражено низку важливих військових об'єктів.