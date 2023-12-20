Українські правоохоронці оголосили підозру голові Центральної виборчої комісії росії Еллі Памфіловій у зв'язку з проведенням незаконних "виборів" на території України. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, чиновниця впровадила масштабну фальсифікацію "результатів" незаконних виборів, що відбулися на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей восени цього року.

До протиправної діяльності вона залучила двох своїх підлеглих - кремлівського політтехнолога Павла Андрєєва, якого 2021 року призначили представником російської ЦВК, і його колегу Людмилу Маркіну.

За вказівкою Памфілової вони брали участь у створенні окупаційних "тервиборчкомів" і штучній "легітимізації" фейкового плебісциту.

Памфілова організувала фінансування "виборів"

Для цього обидва фігуранти голосували за створення псевдовиборчих установ у захопленій частині України із залученням до їхнього складу місцевих колаборантів

Після проведення зрежисованих "виборів" підлеглі Памфілової особисто засвідчували сфабриковані результати примусового "волевиявлення".

Також встановлено, що глава російської ЦВК безпосередньо організовувала фінансування окупаційних "виборчкомів", зокрема "зарплати" їхніх представників і витрати на виготовлення "бюлетенів".

Чиновники ЦВК створювали пропагандистські сюжети

СБУ встановила, що за дорученням Памфілової Андрєєв створював публічну видимість "виборчого процесу" в окупованих районах України.

Для цього організовував постановочні сюжети російськими ЗМІ, в яких імітували масовість учасників "голосування" та зрежисовані коментарі місцевих жителів нібито на підтримку кремлівських "кандидатів".

Керівництву Центральної виборчої комісії рф оголосили підозри

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом російським посадовцям про заочну підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинені за попередньою змовою групи осіб;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені за попередньою змовою групи осіб.

Раніше ми писали про те, що російська федерація не відмовляється від своєї цілі знищити Україну як державу, і готується до тривалої війни. Для цього кремль може запустити тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024 року.