У середу вночі, окупанти вдарили по складу гуманітарної допомоги в Херсоні, він повністю був знищений.

Про це повідомляється на сторінці Червоного Хреста України.

Сьогодні вночі, внаслідок чергового обстрілу Херсона, було повністю зруйновано склад з гуманітарною допомогою Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста.

Зазначається, що пряме влучання і пожежа, яка виникла внаслідок цього, повністю знищила запаси гуманітарної допомоги для жителів Херсонської області, які зберігалися на складі.

Співробітники та волонтери Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста не постраждали. Робота над ліквідацією наслідків триває.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Україна обговорює посилення протиповітряної оборони завжди. Це відбувається майже на кожній зустрічі зі світовими лідерами.