Рада скасувала оподаткування радіолокаційних приладів і пластин для бронежилетів [ Редагувати ]
Верховна Рада підтримала законопроекти про звільнення від оподаткування радіолокаційних приладів, техніки для РЕБ (радіоелектронної боротьби) і пластин для бронежилетів. Про це повідомив їхній автор, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
ВР підтримала мої законопроекти 10341 та 10342 про звільнення від оподаткування радіолокаційних приладів та пластин для бронежилетів. Ці зміни вкрай необхідні для нашої перемоги.
Народний депутат Ярослав Железняк з "Голосу" написав, що Рада ухвалила законопроекти №10341 та №10342 про звільнення від ПДВ та мита ввезення в Україну РЕБів. Їх підтримали 323 та 323 депутати.
Оподаткування не застосовуватиметься до товарів, які отримують правоохоронні органи, Міноборони, ЗСУ, Сили безпеки і оборони. Мова йде не лише про ввезені радіолокаційні прилади, а й про вироблені в Україні.
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