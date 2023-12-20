Кличко відкрив рух Дегтярівським шляхопроводом, який рухнув під час монтажу (фото, відео) [ Редагувати ]
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом, який ремонтували з червня і балки якого рухнули у вересні під час монтажу. Про це повідомляє КМДА.
Дегтярівський шляхопровід відкритий для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Тепер це - фактично новозбудований обʼєкт. Нагадаю, побудований шляхопровід був у 1963 році, і з тих пір його капітально не оновлювали, обʼєкт перебував у аварійному стані. Мостовики розібрали конструкції споруди, фундамент та замінили на нові з покращеними характеристиками.
Новий шляхопровід на 1 метр вищий, ніж попередній. Ширина споруди збільшилася з 28 до 40 метрів. Довжина шляхопроводу - 36 метрів замість 33-х.
Покращені параметри збільшать пропускну спроможність шляхопроводом та на основних підходах до нього. Вона становитиме понад 45 тисяч автомобілів на добу.
Також на новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на якій повністю оновили рейки. За сучасними технологіями влаштували відокремлене трамвайне полотно з посилених монолітних плит. Лінія проходить уздовж вулиці Дегтярівської.
Віталій Кличко наголосив:
Навіть в умовах війни ми продовжуємо утримувати та оновлювати критичну інфраструктуру столиці. Ремонтуємо дороги, розв’язки та шляхопроводи, які найбільше цього потребують. І це переважно ті об’єкти, які розпочали ремонтувати до війни та вимушено призупинили роботи. А також об’єкти, що перебували в аварійному стані. Як, наприклад, Дегтярівський шляхопровід.
Мер столиці зазначив, що весь комплекс робіт, а саме влаштування верхнього шару асфальту та благоустрій території біля зʼїздів і заїздів на Дегтярівський шляхопровід завершать наступної весни. Також влаштують велодоріжки та тротуари.
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