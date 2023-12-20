Про проведення мобілізації в Україні під час війни, про те, де та як ТЦК може вручати повістки і кого мобілізують на фронт під час війни в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Які є законні способи вручення повісток

Заходи з оповіщення здійснюються представниками органів місцевої влади. Це можуть бути представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), керівники підприємств усіх форм власності, представники ЖЕКів та ОСББ, а також селищні голови, старости і представники територіальних громад.

Це саме ті особи, які можуть вручати повістки військовозобов'язаним для того, щоби вони з'явилися в свій ТЦК та СП для проходження медичної комісії та уточнення своїх військово-облікових даних.

Чи є законними повістки у поштових скриньках чи під дверями квартир

Це його ні до чого не зобов'язує, але це інформує про те, що йому варто звернутися до свого ТЦК та СП. Виходить, що з якихось причин особи, які мали йому вручити повістку, його не застали вдома. І в такий спосіб цю людину просто проінформували. Цю повістку можна просто проігнорувати, тому що її треба вручати особисто у руки.

Чи можуть воєнкоми силою хапати людей на вулицях

Якщо є такі випадки (коли до когось застосовують силу чи ломляться додому, - ред.), громадянам необхідно звертатися в поліцію, телефонувати на гарячу лінію.

...Коли починають розбиратися в таких ситуаціях, то виявляється, що в більшості випадків громадяни намагалися (під час таких конфліктів, - ред.) уникнути мобілізації. Є, звичайно, і порушення зі сторони працівників ТЦК - з усіх таких випадків проводяться розслідування і надається правова оцінка їхніх дій.

Ми знаходимося в правовому режимі воєнного стану. Всім громадянам під час пересування містом необхідно мати документи, які засвідчують як мінімум їхню особу. А якщо є військово-обліковий документ, питання до військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років взагалі будуть відсутні.

Якщо ж є якісь порушення зі сторони військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, необхідно звертатися в поліцію або на гарячу лінію Міністерства оборони. Всі такі випадки фіксуються.

Чи можуть представники ТЦК разом з правоохоронцями ходити по ресторанах чи спортзалах

Спортзал - це громадське місце. Тобто законом чітко встановлено, що здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено. В даному випадку це є заклад, який надає громадські послуги, так само як і заклади харчування. І якщо їхні власники не заперечують, то представники ТЦК можуть провести там заходи з оповіщення громадян, які можуть підпадати під мобілізацію.

Коли людина документально буде числитися ухилянтом

Якщо військовозобов'язаний громадянин чоловічої статі змінив місце проживання, наприклад, переїхав з Києва до Львова і в семиденний термін не став на облік до нового територіального центру комплектування за місцем проживання, праці тощо - усі оповіщення для нього будуть здійснюватися за попередньою адресою реєстрації, де він стоїть на військовому обліку. Тобто йому надалі будуть приходити повістки за київською пропискою.

Тобто не оновивши свої облікові дані, не ставши на облік до нового територіального центру комплектування та соціальної підтримки, намагаються уникнути мобілізації.

Зараз працює електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Але на даний момент він ще не синхронізований з іншими державними реєстрами.

Коли відповідний законопроект буде прийнято, то в більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде, тому що будуть синхронізовані різні існуючі бази даних. І ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований в Києві, але зараз він працює у Львові, тому що податок з його зарплати - ПДФО - сплачується у Личаківський район міста Львова.

Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності, про те, що даному громадянину необхідно з'явитися у Личаківський ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобов'язаний особисто доставити даного військовозобов'язаного до ТЦК та СП.

На даний момент електронна база, яка працює в ТЦК, лише дає змогу здійснювати заходи оповіщення громадян в будь-якій точці країни. Тобто громадянин, наприклад, з Луганська чи з Сум може отримати повістку в Одесі.

Зараз ці дані, які були в паперовому вигляді, перенесені в електронний. І це дає можливість побачити особову справу, наприклад, в іншому ТЦК іншого регіону. Поки що синхронізації даних з іншими державними реєстрами немає. Як тільки це запрацює - усі питання з відвідуванням спортклубів, ресторанів, здійсненням оповіщення на блокпостах відразу, автоматично відпадуть.

Що відбувається після вручення повістки

Перша повістка означає, що треба лише з'явитися в ТЦК та СП, щоб оновити свої дані, пройти медичний огляд. І лише тоді, коли буде потрібна ваша професія, наприклад, якщо ви водій і придатні до проходження військової служби - тільки тоді вам буде надана друга повістка, за якою військовозобов'язаний їде до навчального центру, де проходить навчання мінімум місяць. Якщо ж професія є складнішою, то навчання може тривати і два, і три місяці.

Перший етап - це отримання повістки. Після того як людина з'явилася в ТЦК та СП, вона проходить там медичний огляд і надає всі свої документи. Якщо є право на отримання відстрочки - це право надається. Якщо немає права і якщо фах людини є зараз затребуваним, вона отримує другу повістку, яка вже є мобілізаційним розпорядженням, за яким військовозобов'язаний громадянин з'являється за вказаними місцем та датою з необхідним переліком документів та речей. І далі ця людина уже скеровується в навчальний центр.

У навчальному центрі рекрут - мобілізований громадянин - проходить навчання мінімум місяць. Це базова військова підготовка - професія стрільця. Далі, якщо ця професія залишається, мобілізована особа ще проходить бойове злагодження і тільки після цього відправляється до своєї військової частини. Тобто шлях мобілізованого достатньо великий і він не відразу відправляється на фронт.

Нагадаємо, президнт Зеленський запевнив, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде.