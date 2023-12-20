У Раді з'явився новий депутат Михайло Соколов [ Редагувати ]
Джерело: НикВести
У Верховній Раді склав присягу народного депутата Михайло Соколов, який увійшов до фракції "Батьківщина". Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.
Михайло Соколов склав присягу народного депутата України. Він увійшов до парламенту замість депутата Данілова, який довчасно склав мандат. Депутат Соколов увійшов до фракції "Батьківщина".
ЦВе також повідомила про реєстрацію Соколова народним депутатом.
На позачергових виборах 2019 року Соколов був обраний від партії "Батьківщина", маючи 26-те місце у списку. Раніше був депутатом VI скликання Верховної Ради (2007-2012). Очолював обласну організацію "Батьківщина" у Миколаївській області та обіймав посаду заступника директора ТОВ "Укртранзит".
У 2016 році він став членом Наглядової ради Торгово-промислової палати України. Того ж року його зняли з посади першого заступника голови Миколаївської обласної ради через корупційний скандал.
У ЗМІ пишуть, що Соколов отримав контроль над "34 каналом" у Дніпрі через офшорну компанію Arrowdeal Investments Limited, отримав у власність розважальний центр "Кіровський" і став власником 55% частки у тижневику "Дніпро Вечірній".
Нагадаємо, 26 листопада народний депутат від партії "Батьківщина" Віталій Данілов склав мандат народного депутата.
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