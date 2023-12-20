Голова "Київміськбуду" Ігор Кушнір написав заяву про звільнення з посади голови правління компанії. Про це він повідомив у Facebook.

"Київська міська рада ухвалила звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності "Київміськбуду". Вважаю це остаточною крапкою над "і", яка знімає будь-які питання щодо правомірності діяльності менеджменту та ситуації в компанії в цілому.

Я очолив "Київміськбуд" рівно 12 років тому. І сьогодні, аби уникнути маніпуляцій та пересудів, мною прийнято рішення піти з посади Голови правління - президента "Київміськбуду"», якій я присвятив значну частину свого життя, - написав Кушнір.

Він відзвітував, що за 12 років під його керівництвом "Київміськбуд", основним акціонером якого є Київська міськрада (80%), збудував майже 4 млн кв.м нерухомості.

"На сьогоднішній день будівельний заділ Компанії складає 2,2 млн кв.м. Місту безкоштовно передано інженерних мереж на майже 600 млн грн. Виплачено дивідендів майже 210 млн грн. Сплачено податків місту майже 330 млн грн. Окремо хочу наголосити, що все це було зроблено на землях приватних підприємств. За весь час містом було виділено лише 4 га землі.

Також ми підтримали інвесторів "Укрбуду". Було прийнято майже 800 тис. кв. м недобудов і на сьогодні вже введено в експлуатацію майже 400 тис. кв. м добудованого житла", - написав Кушнір.

Влітку 2023 року наглядова рада та правління "Київміськбуду" вирішили провести аудит компанії з залученням міжнародної аудиторської фірми, а Ігор Кушнір був відсторонений від роботи.

"Було детально вивчено діяльність Київміськбуду за останні три кризових роки. Не встановлено жодних зловживань з боку керівництва Компанії та мене особисто. Підтверджено, що Компанія функціонувала належним чином до появи зовнішніх факторів, які суттєво вплинули не тільки на нас, але й на весь ринок. У висновках аудиту були озвучені чіткі пропозиції щодо виходу із ситуації, яка склалась. Вважаю, втілення цих пропозицій дозволить Компанії виконати взяті на себе зобов’язання, а інвестори отримають своє житло і не стануть заручниками ситуації.

...Ми збудували ефективну Компанію, безумовного лідера ринку. Проте виклики останніх років - передані зобов'язання щодо "Укрбуду", епідемія коронавірусу, повномасштабна війна - вимагали практичної підтримки з боку нашого акціонера. У формі докапіталізації Компанії, кредитів чи, що не менш важливо для українців, запуску програми стимулювання купівлі житла. На жаль, цієї підтримки Компанія не отримала", - зазначив Кушнір.

У липні Bihus.Info повідомив, що під час війни Ігор Кушнір виїхав за кордон та піднявся на Еверест. Пресслужба бізнесмена повідомила, що він зміг залишити Україну під час воєнного стану, тому що має інвалідність через онкологію.