Через західний кордон України - прикордонні пункти пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою - щодня виїжджають майже 6 тисяч чоловіків призовного віку. Про це на прес-конференції розповів начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук.

За його словами, чоловіки призовного віку все частіше одружуються з багатодітними матерями, щоб отримати підставу для виїзду за кордон.

Також дедалі більше виїжджає чоловіків, які супроводжують людей з інвалідністю. За словами представника Держприкордонслужби, у законодавстві є пролом, який дозволяє при поверненні людини з обмеженими можливостями вже іншій особі виїхати з нею наступного разу.

У законодавстві не деталізована можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати у різний час різні люди на підставі акта встановлення факту догляду, який видається будь-кому; він не захищений, його можна підробити. Отже, з однією особою з інвалідністю можуть виїхати кілька людей, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо. Ця система потребує вдосконалення. Міністерство соціальної політики має врегулювати це питання.

Матвійчук згадав випадок, коли у документах було змінено стать з чоловічої на жіночу, але ознак або офіційних підтверджень гендерного переходу у громадянина не було.

І навіть такий цікавий випадок був - підроблення медичних документів. Чоловік призовного віку стверджував і потім офіційно отримав в органах РАЦС [документ], що він змінив стать на жіночу. Був Антон – став Тоня. Разом з тим, стать він не змінював - тільки змінив медичні документи.

За даними Держприкордонслужби, за минулий тиждень за спробу нелегального перетину кордону затримали 83 правопорушників. 70 із них намагалися подолати державний кордон поза пунктами пропуску, ще 13 осіб спробували незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску. Ще понад 350 осіб за тиждень отримали відмову у виїзді через відсутність законних підстав.

Нагадаємо, прикордонники перестали приймати документи з "Дії" на пропускних пунктах для виїзду за кордон.