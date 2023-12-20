Україна отримала від Європейського союзу 150 млн євро фінансової допомоги. Про це повідомило Міністерство фінансів.

"Сьогодні, 20 грудня, Україна отримала 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі від ЄС. Залучені кошти є частиною Угоди між Україною та ЄС про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)", - пише Мінфін.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив:

Грантове фінансування допоможе забезпечити пріоритетні заходи з відновлення критично важливих об’єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії рф, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об’єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень.

Другий транш обсягом 100 млн євро очікується вже у першому кварталі 2024 року. Кошти спрямують на фінансування заходів з відновлення, підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.

Нагадаємо, ЄБРР надасть "Укренерго" 150 млн євро на опалювальний сезон.