Американські чиновники пропонують передати Україні заморожені в Європі активи Центробанку рф як "аванс" компенсації за збитки від війни, яку росію у будь-якому разі зобов'яжуть сплатити Україні. Про це повідомляє Financial Times.

Видання посилається на один із документів, який США представили на обговорення країн "Великої сімки" (G7). FT наголошує, що Сполучені Штати публічно не підтримують конфіскацію заморожених активів.

На думку американських чиновників, передача активів може стати "контрзаходом", який відповідає міжнародному праву і який "спонукає росію припинити агресію".

У Вашингтоні вважають, що заморожені активи можуть бути передані Україні траншами, наприклад через Світовий банк або Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Ідея конфіскації російських активів загрожує юридичними наслідками, оскільки заморожені резерви ЦБ рф захищені міжнародним правом. Будь-які дії з ними покажуть таким країнам, як Китай або Саудівська Аравія, що їхні активи, що зберігаються в євро чи доларах, не завжди можуть бути у безпеці.

Європейські чиновники побоюються наслідків, оскільки більшість заморожених активів перебувають у ЄС. За словами одного з чиновників, Євросоюзу є що втрачати.

Згідно з документом Єврокомісії, з яким ознайомилася FT, у країнах "Великої сімки", Євросоюзу та Австралії заморожено активи російського Центробанку на загальну суму 260 млрд євро. При цьому основна частина - майже 210 млрд євро - зберігається в ЄС, у тому числі у вигляді готівки та державних облігацій.

У жовтні The Washington Post писала, що високопосадовці стали активніше закликати західні країни використовувати заморожені активи ЦБ рф для допомоги Україні.

Для обговорення можливості використання заморожених активів ЦБ рф у Євросоюзі створили спеціальну робочу групу. За інформацією Bloomberg, вона не знайшла законних підстав для конфіскації цих активів.

Після цього робоча група зосередилася на вивченні інших варіантів тимчасового використання російських активів, один із яких передбачає реінвестування цих коштів з метою отримання прибутку, який потім можна буде спрямувати на відновлення України.

Питання конфіскації російських активів обговорюється на тлі того, що США та Євросоюз не можуть узгодити нові пакети допомоги. Палата представників Конгресу США продовжує блокувати законопроект, який, серед іншого, включає допомогу Україні на $61 млрд. У Євросоюзі Угорщина блокує виділення Києву 50 млрд євро.