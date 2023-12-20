Служба безпеки України оголосила в розшук російського олігарха Михайла Фрідмана як особу, що ховається від органів досудового розслідування. Про це повідомляється у розшуковій базі МВС України.

У картці Фрідмана вказана дата "зникнення" - 10 жовтня 2023 року. Російського мільярдера розшукують за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України - фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Серед активів Фрідмана - Альфа-банк (націоналізований в Україні - ред.), частка в німецькій нафтогазовій компанії Wintershall DEA, телекомунікаційна компанія VEON, російська торговельна компанія X5 Retail Group.

Михайло Фрідман народився у Львові, а мешкає в Лондоні. Крім російського, він має паспорт Ізраїлю. Forbes оцінює його статки у $12,8 млрд.

У червні 2022 року "Подробиці" писали, що Фрідман хоче отримати українське громадянство.

У травні 2023 року президент Зеленський ввів санкції проти структур "Альфа-груп".

У серпні 2023 року США ввели санкції проти російських мільярдерів Михайла Фрідмана та Петра Авена.