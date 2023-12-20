СБУ оголосила в розшук російського мільярдера Фрідмана [ Редагувати ]
Джерело: Коммерсантъ
Служба безпеки України оголосила в розшук російського олігарха Михайла Фрідмана як особу, що ховається від органів досудового розслідування. Про це повідомляється у розшуковій базі МВС України.
У картці Фрідмана вказана дата "зникнення" - 10 жовтня 2023 року. Російського мільярдера розшукують за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України - фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Серед активів Фрідмана - Альфа-банк (націоналізований в Україні - ред.), частка в німецькій нафтогазовій компанії Wintershall DEA, телекомунікаційна компанія VEON, російська торговельна компанія X5 Retail Group.
Михайло Фрідман народився у Львові, а мешкає в Лондоні. Крім російського, він має паспорт Ізраїлю. Forbes оцінює його статки у $12,8 млрд.
У червні 2022 року "Подробиці" писали, що Фрідман хоче отримати українське громадянство.
У травні 2023 року президент Зеленський ввів санкції проти структур "Альфа-груп".
У серпні 2023 року США ввели санкції проти російських мільярдерів Михайла Фрідмана та Петра Авена.
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